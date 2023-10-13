اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 12:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بكفر الشيخ

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:49 م
استمرار فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بكفر الشيخ فرز أصوات - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد نقابة الأطباء بكفر الشيخ أعمال الفرز بإشراف اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي مدت فترة التصويت، نظرا للزحام الشديد، والإقبال من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء، وأعضاء النقابة بمحافظة كفر الشيخ.
 
وجرت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، والتي تنافس فيها 9 مرشحين، من بينهم اثنان على مقعد النقيب، و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن، والمرشحان على مقعد النقيب هما: الدكتور أحمد الجنزوري، والدكتور وائل أبو المجد محمد، والمرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً» هم: الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا، المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم: الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري،  الدكتور محمود زيدان.
 
 
 
 






كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

نقابة الاطباء

اخبار كفر الشيخ

انتخابات

مرشحون على النقابة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة