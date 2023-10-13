الدكتور طارق كاسح نقيبًا لأطباء مطروح بالتزكية فى انتخابات التجديد النصفى

مطروح – حسن مشالي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للجنة النقابية لأطباء مطروح، اليوم الجمعة، عن فوز الدكتور طارق محمد كاسح المرشح على منصب النقيب، بالتزكية، لعدم وجود مرشحين آخرين، وفوز المرشحين على مقعدي تحت السن بالتزكية، وأجريت الانتخابات بين 3 مرشحين على مقعدي فوق السن.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أطباء مطروح، عن فوز الدكتور شريف كامل الشناوى، والدكتور محمد إبراهيم طالب، بمقعدي تحت السن بالتزكية.

ونتيجة الانتخابات التي أجريت بين ثلاثة مرشحين لعضوية النقابة فوق السن، بمشاركة 71 طبيباً وكانت الأصوات الصحيحة 68 صوتاً والأصوات الباطلة 3 أصوات، وتنافس فيها الدكتور سليمان صالح دومه وحصل على 31 صوتاً، والدكتور صبرى شعبان عصفور وحصل على 54 صوتاً والدكتور ياسر همام بركات وحصل على 51 صوتاً.

وجرت الانتخابات، في أجواء هادئة ولم تشهد أية تجاوزات أو خلافات، بين المرشحين أو الناخبين.