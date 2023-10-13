وأفادت الوزارة -في بيان صحفي مقتضب- باستشهاد الطفل مهتدي ماجد سليم (17 عامًا)، برصاص الاحتلال الحي في بلدة جيوس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت بأن الطفل أصيب بالرصاص الحي في ظهره خلال مواجهات اندلعت في جيوس، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت سيارة الإسعاف التي تقله ومنعتها من المرور.

وفي سياق مُتصل، أصيب شاب بالرصاص الحي المتفجر "الدمدم" في القدم، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، نقل إثرها للمستشفى.

وباستشهاد الطفل مهتدي سليم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية في غضون 24 ساعة إلى خمسة، حيث استشهد المواطن إبراهيم وادي (63 عاما)، ونجله أحمد (25 عاما) من بلدة، متأثرين بإصابتهما الخطيرة برصاص مستوطنين جنوب نابلس، واستشهد الشاب خالد المحتسب (21 عاما) من بلدة بيت حنينا شمال القدس، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص شرطة الاحتلال في العاصمة المحتلة، كما استشهدت المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاما) من قرية دير جرير، متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص قوات الاحتلال شمال شرق رام الله.