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ارتفاع شهداء عدوان إسرائيل على غزة والضفة لـ1843 شهيدا و7138 مصابا

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:04 م
ارتفاع شهداء عدوان إسرائيل على غزة والضفة لـ1843 شهيدا و7138 مصابا شهداء عدوان إسرائيل
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيدا و7138 مصابا.

 

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1799 شهيدا، و6388 مصابا، وفي الضفة الغربية 44 شهيدا، وأكثر من 700 مصاب، وصل منهم إلى المستشفيات نحو 250.

 

وكان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش حذر -خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف- من أن النظام الصحي في قطاع غزة "بلغ نقطة الانهيار".

 

وبحسب المنظمة، فإن ستة من المستشفيات السبعة الكبرى في قطاع غزة لم تعد تعمل سوى جزئيا.

 

وقال ياساريفيتش إن "مستشفى بيت حانون شمال غزة لم يعد يعمل بسبب الضربات الجوية المتتالية على مقربة منه والتي ألحقت أضرارا بالمستشفى والطرقات المجاورة".

 

وأضاف أن المستشفيين الرئيسيين في شمال قطاع غزة، المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، تخطيا طاقتهما الاستيعابية البالغة بالإجمال 760 سريرا، مشيرًا إلى أن 99% من أسرة مستشفى الشفاء باتت مشغولة في حين أن مستشفيات جنوب غزة بلغت أقصى طاقتها.

 

ولفت إلى أن المستشفيات لا تحصل على الكهرباء سوى لبضع ساعات في اليوم لادخار الوقود الذي بات على وشك النفاد.







شهداء عدوان إسرائيل على غزة

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اليوم السابع بلس



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