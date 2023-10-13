إقبال متزايد فى الأوقات الأخيرة بانتخابات نقابة الأطباء بسوهاج.. صور

بينما يتنافس على مقاعد أعضاء مجلس النقابة "تحت السن" 4 مرشحين، وهم الدكتور أحمد شكري طه ، والدكتور أيمن عبد المطلب ، والدكتور محمد الشندويلي ، وهند البلك.

كما يتنافس 3 مرشحين على ثلاثة مقاعد فوق السن، وهم الدكتور إسحق إبراهيم خليل ، والدكتورة إيمان سلامة ، والدكتور محمد أنور مغيزل ، والدكتور هشام فواز.

وشارك أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في عملية لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة ، والأعضاء فوق السن، وتحت السن، ويأتي ذلك تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عمرو صبري ، وبهاء الدين الشاذلي بعدد لجنتين فرعيتين.



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