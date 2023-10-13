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إقبال متزايد فى الأوقات الأخيرة بانتخابات نقابة الأطباء بسوهاج.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:58 م
إقبال متزايد فى الأوقات الأخيرة بانتخابات نقابة الأطباء بسوهاج.. صور انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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شهدت الساعات الأخيرة من انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج، إقبالا متزايدا من قبل الناخبين، حيث تشهد الانتخابات منافسة 3 مرشحين على مقعد النقيب وهم الدكتور أحمد فوزي قاسم ، والدكتور مصطفي محمد مصطفي على ، والدكتور هشام فواز.

بينما يتنافس على مقاعد أعضاء مجلس النقابة "تحت السن" 4 مرشحين، وهم الدكتور أحمد شكري طه ، والدكتور أيمن عبد المطلب ، والدكتور محمد الشندويلي ، وهند البلك.

كما يتنافس 3 مرشحين على ثلاثة مقاعد فوق السن، وهم الدكتور إسحق إبراهيم خليل ، والدكتورة إيمان سلامة ، والدكتور محمد أنور مغيزل ، والدكتور هشام فواز.

وشارك أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في عملية لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة ، والأعضاء فوق السن، وتحت السن، ويأتي ذلك تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عمرو صبري ، وبهاء الدين الشاذلي بعدد لجنتين فرعيتين.

اعمال التصويت
اعمال التصويت

 

اقبال الأوقات الأخيرة
اقبال الأوقات الأخيرة

 

انتخابات النقابة بسوهاج
انتخابات النقابة بسوهاج

 

عملية التصوبت بالإنتخابات
عملية التصوبت بالإنتخابات

 

نقابة اللاطباء
نقابة اللاطباء

 

وضع الأصوات بالصندوق
وضع الأصوات بالصندوق

 







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