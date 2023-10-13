إقبال كثيف من أهالى الإسماعيلية للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

شهدت نقاط التبرع بالدم لمصابى غزة بمحافظة الإسماعيلية، استمرار توافد المتبرعين بالدم فى منطقة مسجد أبو بكر الصديق ومسجد المطافى، والتى أطلقها التحالف الوطني الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين.

ومن جانبه تفقد اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة التبرع بالدم فى أماكن تواجدها فى مسجد ابوبكر الصديق ومسجد المطافى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وفى السياق ذاته، دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.