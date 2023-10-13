إقبال على نقاط التحالف الوطنى للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين فى الغربية.. صور

الغربية - مصطفى عادل - محمد طارق

شهدت نقاط التبرع بالدم بمحافظة الغربية، للأشقاء الفلسطنيين إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وخاصة من الشباب وكبار السن والفتيات.

وقالت أية عيسي منسق الغربية لـ "اليوم السابع" أن نقاط التبرع بدأت منذ الساعة الثانية عشر وتستمر حتى الخامسة مساءا، وتوجد بالمحافظة نقطتين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين، الأولي أمام ميدان المحطة بمدينة طنطا والثانية بمدينة المحلة الكبري.

وأضافت: نقوم بحث المواطنين للتبرع بالدم من خلال جولات فى الشوارع الرئيسية، ومنذ انطلاق حملة التبرع بالدم للاشقاء الفلسطنيين وهناك توافد من المواطنين من مختلف الأعمار، مشيرة إلي أنهم يسعوا للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وتجمع الرجال والسيدات والشباب عقب صلاة الجمعة للتبرع بالدم في سيارة وزارة الصحة المتواجدة في مسجد آل الشامي بالمحلة، وحرص المواطنين على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم لنقله للأشقاء في فلسطين. ويشارك في الحملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعدد من الجمعيات الأهلية. ويقوم القائمين على الحملة بملء بيانات المتبرعين في استمارات التبرع والاستبيان عما إذا كان المتبرع يعاني من أي امراض مزمنة من عدمه، أو يتلقي أي علاج من أي امراض، ثم اختبار فصيلة الدم، وقيام ضغط الدم، ثم بعد ذلك يتوجه المتبرع للسيارة التابعة لوزارة الصحة، للتبرع بالدم