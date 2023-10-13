إقبال كبير من أطباء القليوبية لاختيار النقيب العام ونقيب المحافظة والأعضاء

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، إقبالا كبيرا من الأطباء للتصويت لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة وكذلك النقيب العام، وأيضا الأعضاء فوق السن، وتحت السن، حيث فتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة للمستشار هشام عبدالعزيز عضو هيئة قضايا الدولة، والمشرف علي الانتخابات في القليوبية، وعضوية الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة الانتخابات، وأمين صندوق نقابة أطباء القليوبية، والدكتور رؤف فؤاد عضو لجنة الانتخابات وعضو مجلس النقابة، والدكتور محمد سيد حمدي عضو لجنة الانتخابات، وأمين مساعد صندوق نقابة القليوبية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بنقابة الأطباء بالقليوبية 8500 عضو بالجمعية العمومية، حيث أنه يمكن للناخب سداد الاشتراك في نفس يوم الانتخابات ويصبح له حق التصويت، وأيضا يمكن للناخب بالإدلاء بصوته في انتخابات النقابة العامة في أي لجنة علي مستوي جميع المحافظات.

وفي انتخابات النقابات الفرعية لا يحق للناخب بالإدلاء بصوته إلا في محافظته المقيد بها، حيث يتنافس بالانتخابات 19 مرشحًا يتنافسون في انتخابات الأطباء بالقليوبية.

وانطلقت في التاسعة صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء القليوبية تحت إشراف قضائى كامل.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية برئاسة الدكتور أحمد أنور كمال أمين صندوق النقابة في القليوبية ورئيس لجنة الانتخابات في محافظة القليوبية انتهاء تجهيز لجنة التصويت في الانتخابات التي تجري اليوم الجمعة 13 أكتوبر في المقر الانتخابى بنادى نقابة المحامين بمدينة بنها.

وقال رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، إن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحًا بينهم 4 على مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن حيث يجري فتح باب الاقتراع من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 5 مساء تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددًا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات مشيرًا أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية في نفس التوقيت

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين على منصب مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، أن مرشحي الانتخابات وفق القوائم النهائية للمرشحين وبطاقة التصويت كالتالي:

- 4 مرشحين على مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء

حمدى الجزار

عبداللطيف البلشي

علاء جودة

محمد غريب

- 9 مرشحين على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة الأطباء:

أحمد العيوطي

أحمد سعيد عثمان

السيد عبد الستار

رجب فتوح هريدي

عماد تبع

فوزي عبد الله

محمد عجلان

محمد کمال

مصطفى العزب

- 6 مرشحين على مقعد نقابة القليوبية أقل من 15 سنة الأطباء:

إبراهيم الغريب

أسماء بيان

أميرة الجمال

فاتن سلامة

هشام سعید محمدي

سرى زكريا

ودعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الإنتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الإقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.