اليوم السابع
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إسرائيل تبدأ إخلاء بلدات غلاف غزة وتنقل سكانها إلى إيلات

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:34 ص
إسرائيل تبدأ إخلاء بلدات غلاف غزة وتنقل سكانها إلى إيلات احداث غزة - ارشيفية
أحمد علوى

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بدأت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، إخلاء بلدات قريبة من قطاع غزة من سكانها، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.

وكانت بلدات ومستوطنات قطاع غزة هدفا لصواريخ حركة حماس على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتتزامن هذه التحركات مع صدور أوامر من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة، بإخلاء شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه خلال 24 ساعة.

وتشير الخطوات الإسرائيلية توازيا مع شن غارات عنيفة على غزة، إلى هجوم بري وشيك على القطاع متوقع خلال ساعات.

 

 

 







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