إجراءات حاسمة لمواجهة الدروس الخصوصية بالبحيرة وتفعيل مجموعات الدعم

البحيرة- ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وجود خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بجميع مناطق المحافظة تمهيدا للقضاء عليها تماما، وذلك مع بدء العام الدراسى الجديد.

وأشار الديب، إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسى بكافة المدارس، والذى يشارك فيها نخبه من أكفأ المعلمين المتخصصين بأجور زهيدة للغاية، وذلك لتخفيف ورفع الاعباء عن كاهل أولياء الأمور ورفع مستوى الخدمات التعليمية للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم توجيه جميع الادارات التعليمية، بالالتزام بكافة الضوابط والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، وشن حملات يومية على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها وتشميعها بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.

يذكر إن محافظة البحيرة قد شهدت انتظاما فى جميع المدارس وعددها 4224 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية مع بداية العام الدراسى الجديد منها 987 مدرسة رياض أطفال, و1828 مدرسة ابتدائى و1008 مدرسة إعدادى و198 ثانوى عام و203 ثانوى فنى.

وبالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد تم دخول عدد كبير من المدارس للخدمة التعليمية ، منها 290 مدرسة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة و19 مدرسة جديدة آخرى ضمن خطة الوزارة .