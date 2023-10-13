أوكرانيا: تسجيل 64 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 64 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية شنت 65 غارة جوية وأربع ضربات بصواريخ و54 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية .. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأكدت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 12 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي، موضحة أن المدفعية، استهدفت مركز قيادة للقوات الروسية وموقع ارتكاز للقوات الروسية و10 أنظمة مدفعية.