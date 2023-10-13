أهالى كفر الشيخ يتسابقون على نقاط التحالف الوطنى للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ ودسوق، إقبال أهالي محافظة كفر الشيخ بالتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين، في إطار حملة إنسانية تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين المحتاجين للدم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة، وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المتميزة لدعم الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الطارئة، حيث إن التبرع بالدم إحدى الطرق الفعالة لمساعدة المصابين والمرضى.

وأعرب المشاركون في حملة التبرع عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه الحملة الإنسانية النبيلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس التضامن القوي بين الشعب المصري والفلسطيني، وتعبيرًا عن وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني.

فيما نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مراكز تبرع بالدم في مختلف أنحاء المحافظة لتسهيل عملية التبرع وتحفيز المزيد من الأشخاص على المشاركة في هذه الحملة الإنسانية، وقد تم توفير البنية التحتية اللازمة والتدابير الاحترازية لضمان سلامة المتبرعين والحفاظ على الدم المتبرع به.

وتستهدف هذه الحملات المزيد من المواطنين الراغبين في المساهمة في هذه الحملة النبيلة، بأن يتوجهوا إلى مراكز التبرع بالدم وأن يقدموا مساهمتهم الثمينة التي ستساهم في إنقاذ حياة الكثير من الناس في قطاع غزة.

ويعكس إقبال المواطنين على التبرع بالدم في كفر الشيخ الوعي العالي بأهمية العمل الجماعي والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين، فالدم هو حياة، وتبرع الأشخاص بالدم يمكن أن يكون الفرق بين حياة وموت للكثير من الناس في قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرات الإنسانية في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وفلسطين، والتي تسعى مصر دومًا لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في محنته، إن إقبال المواطنين في كفر الشيخ على التبرع بالدم يعكس الروح القوية للتضامن والتعاون بين الشعوب في الأوقات الصعبة.



التبرع بالدم بكفر الشيخ



توافد للتب رع بالددم



توافد للتبرع بالدم بكفر الشيخ



جامب من الحملة



جانب ن التبرع بالدم



حملة تبرع بالدم في دسوق