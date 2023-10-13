وأفادت مصادر في قطاع غزة بانتشال جثث 17 شهيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية في مخيم "البريج" وسط القطاع، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، نقلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة "دير البلح" المُجاورة.

وأوضحت المصادر أن ثلاجات الموتى في مُستشفى الأقصى امتلأت بالجثث مع ازدياد أعداد الشهداء، وقد وضع بعضهم في خيام خارج الثلاجات.

واستشهد 5 مواطنين بينهم أطفال وأصيب 10 مواطنين بقصف طائرات حربية لمنزل في بلدة "جباليا" شمال القطاع، نقلوا إلى مُستشفى "الإندونيسي" في بلدة "بيت لاهيا".

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي "التفاح" بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين، نقلوا إلى مستشفى "الشفاء" غرب المدينة.

كما استشهد 17 فلسطينيًا من خلال استهداف الطيران الحربى الإسرائيلى لمنزل وسط مخيم "جباليا"، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى "الإندونيسي".

وقصفت طائرات الاحتلال عشرات البنايات السكنية والمنازل ودمرتها بشكل كلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بمئات أطنان المتفجرات والصواريخ التي ألقيت دون سابق إنذار.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، موقعا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير في الأبراج والمنازل والبنايات السكنية، والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.