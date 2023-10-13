أكتوبر شهر التوعية ضد سرطان الثدى في دمياط.. 7 نصائح للوقاية من المرض

دمياط - هيثم مراد

انطلقت حملات التوعية داخل محافظة دمياط منذ اليوم الأول من شهر أكتوبر، لتبدأ فاعليات شهر التوعية بسرطان الثدى.

وقامت فرق التوعية الطبية التابعة لإدارة الإعلام والتربية السكانية، بتنظيم ندوات تثقيف السيدات في الوحدات الصحية و مراكز تقديم الخدمات الطبية من خلال تسليط الضوء علي مرض سرطان الثدي، وترسيخ ثقافة الفحص الدوري للوقاية من المرض.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات التي يجب اتباعها من أجل الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي.

ـ نسب الوفاة وصلت 18% والاطمئنان بالفحص الدوري والاكتشاف المبكر للمرض الأهم.

- الرضاعة الطبيعية ولمدة عام على الأقل، ومواجهة أية موانع تحول دون تنفيذ هذا الأمر.

- عدم تناول أدوية هرمونات الأنوثة دون إشراف طبي، خاصة بعد انقطاع الدورة.

- الحفاظ على وزن صحي تحديدا عقب انقطاع الدورة الشهرية.

- تناول الأغذية الصحية والابتعاد عن الأنظمة الغذائية الضارة والتي تحتوى على عناصر ضارة "السكريات - الكربوهيدرات- الدهون المصنعة".

- الحرص على ممارسة الرياضة وكذلك الحركة بشكل يومى، وهناك دراسة تؤكد أن تنشيط الجسم يقلل من نسب الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%

- الامتناع عن التدخين أو الجلوس المستمر مع المدخنين.

- الفحص الذاتى الدورى للثدى والتوجه للطبيب في حالة وجود شىء غير طبيعى.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم توفير كافة سبل التوعية اللازمة حيال هذا الأمر وفق فاعليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، مشيرا إلي أنه تم تجهيز كافة الوحدات الصحية لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الخاصة بهذا الأمر.

وأكد وكيل صحة دمياط، أن نسب الوفاة الناتجة عن الإصابة بسرطان الثدي بلغت 18% وأفضل الطرق هو الفحص الدوري والكشف المبكر حال وجود إصابات، موضحا أن حملة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة حققت نجاحا كبيرا في تقديم الدعم والتوعية اللازمة لسيدات المحافظة في هذا الشأن.