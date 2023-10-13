أحد أعضاء التحالف الوطنى بالمنوفية أثناء تبرعه بالدم: أقل ما نقدمه للفلسطينيين

المنوفية - محمود شاكر

أعرب أحد أعضاء التحالف الوطنى ، عن سعادته بما تم من حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بمقر الجمعية الشرعية بمركز أشمون، والتى شهدت توافد عدد كبير من المواطنين.

وأكد عضو التحالف، أنه قام بالتبرع بالدم من أجل المشاركة فى الحملة مشاركة فعلية وتنظيمية وحتى يتم حث العدد الأكبر للمشاركة فى التبرع بالدم لإخواننا فى فلسطين.

كانت قد انطلقت اليوم حملات التبرع بالدم بالمحافظات المختلفة بالجمهورية تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.

وتوافد العشرات من المواطنين على مقر حملة التبرع بالدم المتواجد بمقر الجمعية الشرعية بأشمون، بمحافظة المنوفية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى صناع الحياة وجمعية الاورمان، وفريق المركز الإقليمى لبنك الدم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وشارك العديد من المواطنين فى التبرع بالدم وسط حالة من الحب الشديد للأخوة الفلسطينين، والدعم لهم فى توفير الدم للضحايا والجرحى.

جاء ذلك بمشاركة واشراف فريق المركز الإقليمى لنقل الدم بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، الدكتورة ضحى ابراهيم، محمد طاهر، محمد عبد النعيم، محمد الهلباوى، عماد سلام، مبروك على، كما ضم الفرق المشاركة التحالف المدنى باشمون، وفريق جمعية الاورمان باشمون بإشراف محمد ابراهيم عبدالبر، مسئول فرع المنوفية، وعدد من صناع الحياة بإشراف الدكتورة رقية العنانى.