"100 يوم صحة" بالبحر الأحمر.. 90 ألف منتفع و2561 قرارا على نفقة الدولة بقيمة 10 ملايين جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

حققت الدولة المصرية إنجازا كبيرا فى المنظومة الصحية من خلال المبادرات الرئاسية التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها، بداية من حملة القضاء على فيرس سى التى حققت إنجازا كبيرا وتمكنت مصر من خلالها القضاء على فيرس c، وكان لها السبق فى ذلك حيث لم تسبقها دولة فى العالم فى تحقيق ذلك.

ومن ضمن المبادرات الصحية التى لقيت استحسانا كبيرا واستفاده كبيرة منها المواطن المصرى هى مبادرة " 100 يوم صحة " والتى تم مدها بعد انتهاءها مرة أخرى، حيث حققت محافظة البحر الأحمر خلال ال 100 يوم الأولى منها إنجازا كبيرا وكان عدد المستفيدين من الخدمات الطبية خلال المبادرة أكثر من 90 ألف مستفيد .

وكشف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أنه كانت هناك تعليمات وتوجيهات بضرورة تقديم الخدمات الطبية الراقية لكافة مواطنى المحافظة والمتابعة المستمرة من خلال المبادرات الرئاسية، وتيسير وصول الخدمات الطبية لطالبيها، مؤكدا على أن حصيلة خدمات الحملة القومية 100 يوم صحة بعد ختام فعالياتها متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة 90 ألف و588 منتفع.

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان أن الخدمات الطبية المقدمة خلال المبادرة شملت التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية والمبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة و الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية.

واوضح انه تم تحقيق نسبة 449% من مستهدف مبادرة الإعتلال الكلوي و نسبة 221% من مستهدف مبادرة صحة المرأة و نسبة 122% من مستهدف مبادرة علاج امراض سوء التغذية بين أطفال المدارس و نسبة 121% من مستهدف مبادرة صحة الأم والجنين وتحقيق نسبة 118% من مستهدف مبادرة علاج ضعف السمع بين الأطفال وحديثي الولادة .

كما اكد أن إجمالي عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 36405 وعدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 75671 واضاف ان إجمالي عدد المترددين على القوافل العلاجية 14055 وقد إستفادوا بعدد 13856 تحليل متنوع و عدد المنشآت الغذائية التي تم المرور عليها 1145 منشأة وإجمالي عدد الندوات التي تم إلقاءها 2637 وقد إستفاد عدد 68834 منتفع من خدمات التوعيةالميدانية وتابع العربي بأن عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي تم إصدارها 2561 قرار بتكلفة 10267548 جنية.

وتابع: "عدد العمليات التي تم إجراؤها ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار هو 304 عملية لمرضي جراحة المخ والأعصاب والمفاصل وجراحة الأورام وعمليات الرمد ودعا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر جميع مواطنى المحافظة إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها."