10 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر الهندسية أول 8 أشهر من 2023

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25 % لتسجل 381 مليون دولار مقابل 305 مليون دولار في أغسطس 2022 رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن ارتفاع الصادرات الهندسية.

- زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6 %

- 2.7 مليار دولار حصيلة الصادرات مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022

-ارتفاع صادرات الكابلات بنسبة 56.1%.

-حققت صادرات الأجهزة المنزلية نمو 5.2%.

-صادرات الصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 44.2%

-ارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 103% .

-صادرات الآلات والمعدات ارتفعت 78% ومنتجات تشغيل المعادن ارتفعت 58.9%.

- أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في أوروبا " تركيا - فرنسا - هولندا - المانيا - ايطاليا – التشيك"

أبرز الدول المستوردة من مصر في آسيا " السعودية – الامارات - العراق- عمان".

وفي أفريقيا "الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - جنوب افريقيا – موريشيوس" وأسواق أخرى أبرزها البرازيل