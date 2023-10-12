10 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر الهندسية أول 8 أشهر من 2023

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25 % لتسجل 381 مليون دولار مقابل 305 مليون دولار في أغسطس 2022 رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن ارتفاع الصادرات الهندسية.
- زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6 %
- 2.7 مليار دولار حصيلة الصادرات مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022
-ارتفاع صادرات الكابلات بنسبة 56.1%.
-حققت صادرات الأجهزة المنزلية نمو 5.2%.
-صادرات الصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 44.2%
-ارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 103% .
-صادرات الآلات والمعدات ارتفعت 78% ومنتجات تشغيل المعادن ارتفعت 58.9%.
- أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في أوروبا " تركيا - فرنسا - هولندا - المانيا - ايطاليا – التشيك"
أبرز الدول المستوردة من مصر في آسيا " السعودية – الامارات - العراق- عمان".
وفي أفريقيا "الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - جنوب افريقيا – موريشيوس" وأسواق أخرى أبرزها البرازيل
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