يشمل 26 محطة ويربط الخصوص بالمعادى.. تفاصيل الخط السادس للمترو "إنفوجراف"

كتب سيد الخلفاوى

وفى النقاط التالية تفاصيل المشروع وطرق التمويل.

الخط السادس للمترو يمتد في مسار موازى للخط الأول لتخفيف العبء عنه.

طول الخط السادس 34 كم ويشتمل على 26 محطة.

يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش.

يتبادل الخدمة مع الخط الثالث في محطة العباسية .

يتبادل الخدمة مع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون.

من المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

تمول دراسات هذه المرحلة من الخزانة الفرنسية بمنحة بقيمة 8 مليون يورو.

مدة تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس 18 شهر.

تشمل الدراسة إعداد التصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح للمشروع وتقييم عروض المقاولين

تتضمن هذه المرحلة إنهاء التعاقد لكل من الأعمال المدنية وأعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة .

سيقوم الاستشاري بإعداد وتجميع المستندات المطلوبة للاتفاق بين مصر وفرنسا لاستراتيجية تمويل المشروع.