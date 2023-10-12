جاء ذلك خلال على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، جدد أحمد عطاف التعبير عن تضامن الجزائر الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل العدوان "الصهيوني الغاشم" على قطاع غزة وما يرتكبه من جرائم ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.