وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.
كما أكدت جمهورية مصر العربية، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.
وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 1354 مواطناً وإصابة 6049 آخرين بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
وقال مدير برنامج المساءلة فى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قتلت 332 طفلا فى قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية العدوان على القطاع يوم السبت الماضى.
وأضاف أبو قطيش فى بيان اليوم، أن الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، يستهدف المدنيين، وحسب وزارة الصحة فقد استُشهد حتى أمس الأربعاء، 326 طفلا في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، و6 أطفال فى المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، وإن أعداد الشهداء من الأطفال والنساء غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الحركة العالمية تُعِدّ تقارير يومية تعكس جرائم الاحتلال الإسرائيلي، من تهجير وإزالة أحياء سكنية، وقطع للمياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية.. مؤكدا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءا أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمها وقتل الأطفال الفلسطينيين.
ولفت أبو قطيش إلى أن المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مُحذرًا من أثر مواقف بعض الدول في زيادة أعداد الشهداء من الأطفال والنساء.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن 60% من الشهداء في العدوان المتواصل لليوم السادس على التوالى هم من النساء والأطفال.
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