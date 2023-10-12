اليوم السابع
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وزارة التعليم تشدد على متابعة حضور الطلاب وتفعيل الغياب الإلكترونى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:00 ص
وزارة التعليم تشدد على متابعة حضور الطلاب وتفعيل الغياب الإلكترونى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية المدارس بمتابعة حضور وانتظام الطلاب بالفصول بشكل يومى مع تطبيق الغياب الإلكترونى بشكل متواصل مع تحذير الطلاب الذين يتغيبون عن الدراسة وفى حالة عدم انتظامهم يتم فصلهم مع منحهم إعادة القيد مرة أخرى وفى حالة تخطى الطالب نسب الغياب المقررة قانوناً بدون عذر يتم تحويله لنظام المنازل.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.

التربية والتعليم، العام الدراسى الجديد، رسالة وزير التعليم للطلاب بالعام الجديد ، بدء الدراسة ، اسعار كتب اللغات، تدريس الشقين العملى والنظرى بالمدارس الفنية، وقف تحويلات طلبة الثانوية العامة، تسجيل بيانات التابلت، المشروعات القومية للدولة المصرية، انتخابات اتحاد طلاب المدارس ، الالتهاب السحائى، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  

 


التربيه والتعليم

الغياب الاليكترونى

وزاره التربيه والتعليم

الحضور والغياب



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