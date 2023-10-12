اليوم السابع
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هيئة الدواء تحذر من خطورة المضادات الحيوية: ليست علاجا سريعا لنزلات البرد

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:16 ص
هيئة الدواء تحذر من خطورة المضادات الحيوية: ليست علاجا سريعا لنزلات البرد هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية ، إن مقاومة المضادات الحيوية من الأخطار التى تواجهنا فى التصدي للأمراض البكتيرية.
 
وأضافت هيئة الدواء المصرية: نستهدف التوعية بأخطار المضادات الحيوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها.
 
وقالت هيئة الدواء، إن المضاد الحيوي ليست علاجا سريعا وفعالا لنزلات البرد،​ وتابعت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​
وأضافت هيئة الدواء المصرية: يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.​​
 
وقالت إن انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم يحدث بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة.​
 
وتؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​​
 
 
 
 
 
 
 
 

هيئة الدواء

المضادات الحيوية

العدوى البكتيرية



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