نشطاء المناخ فى برلين يغلقون الشوارع احتجاجًا على إنهاء دعم الوقود الأحفورى

كتبت: هناء أبو العز

أغلق نشطاء المناخ من الجيل الأخير، عدة شوارع في برلين صباح اليوم الخميس، احتجاجًا على إنهاء دعم هولندا للوقود الأحفورى.

وقالت الشرطة الألمانية في بيانها على إكس، إن النشطاء قاموا برش الطلاء على الطريق السريع، كما وزع النشطاء ألوان العلم الهولندي الأحمر والأبيض والأزرق على مساحة واسعة من الطريق، على خلفية سلسلة من الاحتجاجات في هولندا، والتي سعى من خلالها النشطاء إلى إنهاء دعم الحكومة الهولندية للوقود الأحفوري.

وقام الناشطون بتركيب كتل خرسانية في منطقة فيلهلم شتراسه ولايبزيجر شتراسه في وزارة المالية الاتحادية، حسبما ذكرت الشرطة، حيث أكد مراسل وكالة الأنباء الألمانية في الموقع أن ذلك من فعل جماعة "تمرد الانقراض".

وقدم الجيل الأخير شكوى إلى مفوض المواطنين والشرطة في برلين بشأن ما يسمى بقبضات الألم التي يستخدمها ضباط الشرطة، كما أعلن مفوض الشرطة ألكسندر أوركي حصوله على وثائق تتضمن 95 حالة من الأسابيع القليلة الماضية، ومن المفترض أن يتوسط الممثل في النزاعات بين المواطنين والشرطة.

وبررت الشرطة بدورها استخدام القوة البدنية بالإشارة إلى حقوقها القانونية ، حيث يقوم ضباط الشرطة بضغط أيديهم إلى الداخل أو دفع رؤوسهم إلى الخلف من أجل جعل من يعيقهم يستسلمون بسبب الألم.

وأعلن مكتب المدعي العام في نيوروبين استكمال التحقيقات ضد أعضاء الجيل الأخير بحلول نهاية العام. وعندما سئل المتحدث باسم الهيئة، ما إذا كان سيتم بعد ذلك توجيه لائحة اتهام بتشكيل منظمة إجرامية. وأضاف: "الأمر يعتمد على نتيجة التحقيق".

وأجرت الشرطة والمدعون العامون عمليات بحث في عدة ولايات اتحادية في ديسمبر 2022 ضد 11 ناشطًا من الجيل الأخير.

ويتعلق الأمر بهجمات نشطاء المناخ على منشآت في مصفاة النفط PCK في شويدت شمال شرق براندنبورغ ، لكن مكتب المدعي العام في نيوروبين تولى أيضًا التحقيقات في الإجراءات التي وقعت في مطار برلين وفي متحف باربريني في بوتسدام، حيث تم إلقاء لوحة قيمة لكلود مونيه مع العصيدة.