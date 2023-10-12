نتنياهو يلقى بيان إعلان الحرب على غزة فى الكنيست

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى الكنيست اليوم بيان إعلان الحرب على غزة، بحسب ما أوردته سكاى نيوز، مؤكدا أن يوم السابع من أكتوبر سيبقى يوما أسود والأفظع للشعب اليهودى منذ المحرقة النازية، مشيرا إلى أنه لا خيار أمامنا سوى الحياة أو الموت.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تقف فى هذه المعركة سويا بضمانات متبادلة ونعانق من قلبنا الأسر التى فقدت أعزاءها، مؤكدا أن تل أبيب تتلقى مساعدات من خارج البلاد للتعرف على الجثث وتحديد هوية المفقودين.

وأكد نتنياهو أن هذه حرب على البيت ويجب أن تنتهي بأمر واحد هو الانتصار، وأكد نتنياهو أن الفصائل الفلسطينية نفذت جرائم فى بيوتنا والعالم يفهم الآن لماذا يجب الإجهاز عليها.

وأكد نتنياهو أنه طلب من الرئيس بايدن أن يتم دعم إسرائيل بأسلحة خفيفة لتوفير الحماية لكافة البلدات، مشيرا إلى أنه سيلتقى بوزير الدفاع الأمريكي غدا.