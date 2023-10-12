مقتل عمدة قرية بالدقهلية متأثرا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز ومدينة منية النصر فى محافظة الدقهلية مصرعه اليوم متأثرا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة بخارية وفرو هاربين.

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية، وتم نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية، بإطلاق النار على سميح مسعد عيد يوسف 44 عاما، عمده قريه الخضيري، وفرو هاربين

تم نقل المصاب إلى مستشفى ميت سلسيل وقبل وصوله المستشفى توفي، والتحفظ على جثمانه داخل ثلاجة حفظ الموتي بمشرحه مستشفى بميت سلسيل تحت تصرف النيابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، فيما تكثف قوات الأمن بالتعاون والتنسيق مع مركز شرطة منية النصر من جهودها لضبط الجناة