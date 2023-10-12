مصرع طفلة سقطت على رأسها بطهطا شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة في الرابعة من العمر مصرعها تقيم بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج مصرعها، وذلك على إثر سقوطها أرضا وإرتطام رأسها بالمصعد الداخلى للمنزل، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوفاة طفلة عقب سقوطها أرضا وتم نقلها للمستشفى العام وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بورود إشارة من مستشفي طهطا العام مركز طهطا بوصول الطفلة همس م ا خ 4 سنوات مقيمه دائرة المركز " جثة هامدة "إدعاء سقوط من علو .

وبسؤال والدتها المدعوة أسماء ش ش 29 سنة ومقيمه بذات الناحية، أفادت بأنه أثناء لهو نجلتها داخل المنزل " أنزلقت قدمها " وسقطت أرضاً وإرتطمت رأسها بالمصعد الداخلي للمنزل مما أدي لوفاتها، ونفت الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بعظام الفك والرقبة ونزيف داخلي بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.