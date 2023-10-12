مسيرة حاشدة فى شيكاغو بالولايات المتحدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. صور

شهدت مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفع المشاركين فيها لافتات حملت عبارات تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلاً عن دعوة الإدارة الأمريكية إلى إنهاء التصعيد، ووقف الدعم العسكرى المقدم إلى الاحتلال الإسرائيلى.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أعلنت مساء الأربعاء أن إسرائيل تواصل القصف المكثف الذى يستهدف كل قطاع غزة بأسلحة محرمة دوليًا.

فيما أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة لـ 1200 شهيد بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن وجود أكثر من 5 آلاف مصاب.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة (O) بنوعيه السالب والموجب.



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