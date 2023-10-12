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مستشفى طب الأزهر بأسيوط تطلق قافلة مجانية فى جميع التخصصات

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:57 م
مستشفى طب الأزهر بأسيوط تطلق قافلة مجانية فى جميع التخصصات أعضاء القافلة الطبية
أسيوط -هيثم البدرى

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أطلقت جامعة الأزهر فرع أسيوط أكبر قافلة طبية مجانية فى جميع التخصصات الطبية وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى ، و الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف على على قطاع المستشفيات ،و الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى بأسيوط، وبإشراف الدكتور شريف مطاوع عبدالفضيل مدير المستشفى والدكتور أحمد عبدالناصر مدير العيادات الخارجية وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية تجاه أهالى محافظة أسيوط.

وانطلقت اليوم القافلة الطبية المجانية لعدد من مراكز شرق أسيوط ومنها مركز الفتح حيث كان انطلاق القافلة بحضور الدكتور شريف مطاوع مدير المستشفى والدكتور محمد محمود المدير العلاجى والدكتور احمد عبدالناصر مدير العيادات والدكتور على فولى عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالكلية ،و الدكتور الحسينى حماد من مكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

وتضم القافلة تخصصات الجراحة العامة" الدكتور محمد عبدالله عامر، والدكتور وليد خالد ، و"الأنف والاذن" الدكتور مصطفى رجب، والدكتور أبوبكر محمد، "طب وجراحة العيون"، والدكتور مصطفى عبدالرحمن، والدكتورة أمانى حمدى "الباطنة العامة" والدكتور حمادة حمدي، والدكتور أحمد أيمن 

"الأمراض الجلدية والتناسلية" ،والدكتور مصطفى محمد، والدكتورة إيمان البكرى"الأطفال" الدكتور أمير عبدالعال، والدكتور محمود قطب

"الروماتيزم والطب الطبيعي" ،والدكتور أشرف اسماعيل، والدكتور محمد محيى إدارة الصيدلة، الدكتورة أسماء أحمد ، بالاضافة لفريق التمريض والخدمات المعاونة.

 

 


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