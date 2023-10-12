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مساعدات غزة تصل لمطار العريش.. 12 طن أدوية ومستلزمات طبية من الأردن.. صور وفيديو

الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:28 م
مساعدات غزة تصل لمطار العريش.. 12 طن أدوية ومستلزمات طبية من الأردن.. صور وفيديو 12 طن أدوية ومستلزمات طبية من الأردن
العريش محمد حسين

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استقبل مطار العريش بشمال سيناء أول شحنة مساعدات لصالح أهالى غزة فى مستهل جسر دولي لنقل المساعدات تباعا، وهبطت طائرة قادمة من الأردن علي متنها 12 طن مساعدات تم تسليمها للهلال الأحمر المصرى.
 
وفى سياق متصل استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن فى مصر والوفد المرافق له الذى ضم كلا من خالد الخالدى الملحق العسكرى، علاء الزهيرى المستشار الإعلامى، فى حضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وأكد المحافظ على الجهود الرسمية التى نقوم بها القيادة السياسية المصرية لاحتواء الموقف فى غزة وإيصال المساعدات.
 
وأشار المحافظ إلى استعداد مستشفيات المحافظة لاستقبال للمصابين والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
 
وقال السفير الأردنى بالقاهرة، إن الأردن يقود جهود سياسية ودبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة. 
 
فيما تفقد المحافظ يرافقه خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء ،المساعدات الأردنية بعد وصولها إلى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وقال المحافظ إن المساعدات عبارة عن  12 طنا من الأدوية والمساعدات الطبية.
 
وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن فريق متطوعي الهلال الاحمر قام باستقبال الشحنة بمطار العريش وتفريغها في حافلات ونقلها لمقر مخازن الهلال الاحمر بالعريش، لافت إلى أن هذه اول شحنة تصل من خارج غزة ومقررا ان تصل تباعا شحنات المساعدات.
وقال الدكتور رائد عبد الناصر الامين العام للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن فرق الهلال الاحمر المصري في حالة استنفار وجاهزية لاستقبال كافة شحنات المساعدات.
 
وأضاف ان الفرق التطوعية تقوم بتفريغ الشحنات  في مطار العريش واعادة نقلها وتفريغها بمخازن الهلال الأحمر بمدينة العريش.
 
 
 
12 طن أدوية ومستلزمات طبية من الأردن
12 طن أدوية ومستلزمات طبية من الأردن

 

أدوية ومستلزمات طبية من الأردن
أدوية ومستلزمات طبية من الأردن

 

الهلال الأحمر يتسلم شحنة المساعدات الأردنية لأهالى غزة
الهلال الأحمر يتسلم شحنة المساعدات الأردنية لأهالى غزة

 

الوفد الأردنى فى مطار العريش خلال وصول شحنة المساعدات
الوفد الأردنى فى مطار العريش خلال وصول شحنة المساعدات

 

تسلم الشحنة
تسلم الشحنة

 

شحنة المساعدات
شحنة المساعدات

 

متابعة وصول أدوية ومستلزمات طبية من الأردن لمطار العريش
متابعة وصول أدوية ومستلزمات طبية من الأردن لمطار العريش

 

متابعة وصول شحنة المساعدات الأردنية
متابعة وصول شحنة المساعدات الأردنية

 

مطار العريش الدولى يستقبل أول شحنة مساعدات من الأردن تمهيدا لنقلها إلى غزة
مطار العريش الدولى يستقبل أول شحنة مساعدات من الأردن تمهيدا لنقلها إلى غزة

 

وصول أدوية ومستلزمات طبية من الأردن لمطار العريش
وصول أدوية ومستلزمات طبية من الأردن لمطار العريش

 


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