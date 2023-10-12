مدينة سفاجا تستعد لموسم الأمطار والسيول.. اعرف التفاصيل

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا للتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمشاركة فى خطة مجابهة الأزمات بالمدينة من الجهات الأمنية والإدارات التنفيذية وشركات القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بوضع خطط لمواجهة ومجابهة الأزمات والكوارث بصفة عامة ومخاطر الأمطار والسيول بصفه خاصة وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا، أنه تم عرض الخطة العامة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول بما تحتوى من إمكانات المدينة بالكامل من معدات وأطقم فنية ومهمات الإيواء والإغاثة. ‏ ‏

وأضاف اللواء ياسر شعبان على أنه تم تشكيل 6 قطاعات تغطى كافة المدينة والقرى التابعة لها وجميع الطرق من والى المدينة وهى طرق (سفاجا- الغردقة، سفاجا- سوهاج، سفاجا- قنا، سفاجا- القصير) بكل قطاع مسؤول وأطقم فنية ومعدات ومكان تمركز محدد يتم الدفع بالقطاع إلى نقطة التمركز الخاصة به عند ورود إنذار جوى يستدعى رفع درجه الاستعداد. ‏ ‏

كما أكد رئيس المدينة على التنسيق والتكاتف بين الجميع لمجابهة ومواجهة الأزمات بصفه عامه والأمطار والسيول بصفه خاصة واستخدام الإمكانات من معدات وأطقم فنية وخلافه الاستخدام الأمثل لمواجهة المخاطر مع ضرورة مراجعة جاهزية المعدات المشاركة بالخطة لتكون جاهزة دائما للدفع بها عند الطلب وقام رئيس مدينة سفاجا بعرض مهام ودور كل جهه قبل وأثناء وبعد الأزمة.