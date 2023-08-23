إدارة أزمات سفاجا تحذر من هبوب رياح شديدة مُحملة بالأتربة قد تحجب الرؤية على الطرق السريعة

البحر الأحمر - عماد عرفة

ناشد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا ، المواطنين المسافرين من وإلى المدينة على الطرق السريعة توخى الحذر، نظرًا لهبوب رياح شديدة مُحملة بالأتربة، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أوضح رئيس المدينة أن تحديثات خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوى صحرأوى قادم من الصحراء الغربية يجلب كتلا هوائية جنوبية غربية نشطة ما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق مختلفة من المحافظات منها (محافظة البحر الأحمر- سوهاج- قنا)، قد تصل سرعتها ل 65 كيلو فى الساعه ابتداء من الغد الخميس .

وأضاف رئيس المدينة أن بيان الأرصاد حذر من امتداد تأثير الرمال المثارة والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحرأوية، وتهيب إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحرأوية وتجنب الوجود أسفل اللوحات المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني.