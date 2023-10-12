محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة، بتكلفة 3.1 مليون جنيه ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حاتم محمد عبدالله، مدير عام أملاك الدولة، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان.

وتضم منطقة أملاك كفر الشيخ، الملكية والسجلات والتحصيل، والمنظومة الالكترونية، والمكتب الفني، والحسابات، والشئون القانونية، لخدمة 26 ألف منتفع على مستوى المحافظة من خلال 3 مناطق للأملاك، "منطقة كفر الشخ، وبيلا وأبو غنيمة"، وأملاك الدولة عبارة عن 21 ألف فدان مزارع سمكية، و3600ألف فدان أرض زراعية، و10.5 ألف متر مباني.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري ميكنة جميع خدمات الإدارة وربطها بالمركز التكنولوجية، والمواقع الحكومية المعنية، موجها بإعادة توزيع العاملين بالإدارة ووضع آليات لتنظيم العمل بها، لصالح خدمة المواطنين، وضرورة عمل المنظومة الالكترونية ودخولها الخدمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على التعامل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، موجها بسرعة إنجاز خدمات المواطنين وفحص الشكاوى والرد عليها، ومراجعة تشغيل منظومة الكاميرات ومنظومة الحماية المدنية.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل على خدمة المواطنين من خلال التحول الرقمي، والمنظومة الإلكترونية، من خلال 14 مركز تكنولوجي منتشرة بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير تلقي المواطنين للخدمات المتعددة من خلال تلك المراكز.