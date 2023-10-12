أجواء خريفية معتدلة بكفر الشيخ واستمرار انعقاد غرفة العمليات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، أجواء خريفية معتدلة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وسجلت درجات الحرارة بمحافظة كفر الشيخ 29 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة، واستمرت غرفة العمليات بالمحافظة في انعقادها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة أى تغييرات في الطقس وهطول لمواجهتها.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن درجات الحرارة، اليوم الخميس، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية، والسواحل الشمالية، 27 درجة مئوية، وجنوب سيناء، 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد، 31 درجة مئوية، جنوب الصعيد، 35 درجة مئوية، والفرصة قائمة اليوم لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البح، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة ، كما تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تستمر تشكل السحب على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، والفرصة قائمة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.