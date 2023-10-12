محافظ سوهاج يشدد على جاهزية مخرات السيول استعدادا لأمطار الشتاء

سوهاج عمرو خلف

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستعداد التام والمبكر، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال فصل الشتاء، مشددا على ضرورة مراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، والمرور بصفة دورية على المخرات، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي أمطار أو سيول، والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لمجابهة الأزمات والطوارئ، بحضور أحمد سامى القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المصالح الحكومية، وممثلي الحماية المدنية، والهلال الأحمر، ومديري إدارات الأزمات.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة موقف كافة السدود المنفذة، وكذلك سلامة الجسور، وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات بها، ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع فترة فصل الشتاء عن شبكتي الترع والمصارف، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها والتنسيق بين غرف الأزمات بالمراكز والمديريات وغرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة.

وأشار محافظ سوهاج، إلى ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والامكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقى تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى، لافتا إلى أهمية الحصر الدقيق لكافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة طرف كل جهة، واعداد تقرير مفصل وواقعي بالحالة الفنية لتلك المعدات، وكذا العناصر البشرية المسئولة عن تشغيلها.