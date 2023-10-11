محافظ سوهاج يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق مع بدء مبادرة خفض أسعار 7 سلع

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أنه فى ضوء إعلان رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ25 % وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض أنه سوف يتم تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار.

وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر تعليمات بتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطرى، وإدارة مباحث التموين، لشن حملات تموينية بشكل منتظم لمتابعة تنفيذ القرار فور تطبيقه اعتبارًا من السبت القادم.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

وأشاد محافظ سوهاج بقرار التخفيض للسلع الغذائية لما له من مردود إيجابى على ميزانية الأسر المصرية والمواطن البسيط فى هذا التوقيت وأن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن وتتحمل معه كافة الأعباء الموجودة وتحاول بشتى الطريق توفير كل سبل العيش داخل حياة كريمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25%، وهناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها، وتم التوافق على أن يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا بالنسب المتفق عليها، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، موضحًا أن هذه هى المجموعات الرئيسية، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض. وقال رامى الغزالى، مدير علاقات المستثمرين بشركة عبور لاند، أن الشركة ستشارك فى المبادرة بتخفيضات تصل إلى 15% على منتجاتها. وأضاف أن المشاركة فى المبادرة جاءت بعد وعود من قبل البنك المركزى المصرى بتوفير الدولار اللازم لشراء الخامات المستخدمة فى عملية الإنتاج بجانب الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ حتى تستطيع الشركة تقديم التخفيضات المعلنة.