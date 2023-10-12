محافظ بورسعيد يزيح الستار عن جدارية "اللواء يسرى عمارة" أحد أبطال أكتوبر.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أزاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، الستار عن جدارية اللواء يسرى عمارة، خلف ستاد النادي المصري، والتي تأتي تخليدا وتكريما لتضحياته وبطولاته العسكرية كأحد أبناء القوات المسلحة المصرية، الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة، وكان له بصمات واضحة ومشرفة خلال مسيرته المهنية، جاء ذلك بحضور عدد من زملاء البطل يسرى عمارة، وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أبطال القوات المسلحة المصرية يقدمون كل يوم تضحيات ويكتبون سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، لافتا إلى أن علينا جميعا أن نفتخر بهؤلاء الأبطال ونكرمهم ونجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وقال محافظ بورسعيد، إنه لولا حرب أكتوبر التى استعادت العزة والكرامة ما وصلت مصر للتطوير، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تشهد عصرا من التنمية والازدهار، يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة.

ويأتي إقامة الجدارية تكريما و تخليدا لبطولات "اللواء يسري عمارة"، والذي شارك في حرب أكتوبر و كان أحد أبناء القوات المسلحة الذين ساهموا في تحقيق النصر على أعداء الوطن.