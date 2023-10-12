وزارة العمل: عقود عمل لشباب من ذوى الهمم ببورسعيد

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل تسليم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد 20 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، فى أحد الشركات للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً في إطار خطة التفتيش علي جميع المنشآت وتنفيذ أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال الأجهزة التابعة للمديرية ، فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لرعاية وحماية وتشغيل الاشخاص ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم والمشاركة فى عمليات التنمية.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل والتوقيع عليها من خلال المديرية، وكذلك إستمارة 1 تأمينات، مع مراعاة أن الوظائف المتاحة تتناسب مع الأشخاص ذوي الهمم والحالة الصحية لكل منهم، لدمجهم في سوق العمل من خلال توجيههم وإرشادهم لتلك الفرص ومتابعتهم من خلال اجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل بعد استلامهم لتلك الفرص، مؤكداً إستمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل بتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم داخل أماكن العمل.