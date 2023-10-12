محافظ الوادي الجديد: المدرسة الرسمية الدولية جاهزة لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة، يرافقه حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك للوقوف على استعدادات بدء الدراسة بداية الأسبوع المقبل.

واطمأن محافظ الوادى الجديد على جاهزية المدرسة للافتتاح ، ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات قبول الطلاب واستكمال تجهيز الفصول الدراسية والقاعات والملاعب بالاحتياجات اللازمة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للارتقاء بالمنظومة التعليمية و توفير خدمة تعليمية متميزة وتوفير كافة سبل الدعم للمدرسة.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح ما بين 15 و18 ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)، على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أنه بالنسبة للمستوى الأول لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن 4سنوات وحتى 5 سنوات.