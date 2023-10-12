اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد: المدرسة الرسمية الدولية جاهزة لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:33 ص
محافظ الوادي الجديد: المدرسة الرسمية الدولية جاهزة لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل محافظ الوادي الجديد خلال تفقد المدرسة الرسمية الدولية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة، يرافقه حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك للوقوف على استعدادات بدء الدراسة بداية الأسبوع المقبل. 
 
واطمأن محافظ الوادى الجديد على جاهزية المدرسة للافتتاح ، ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات قبول الطلاب واستكمال تجهيز الفصول الدراسية والقاعات والملاعب بالاحتياجات اللازمة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للارتقاء بالمنظومة التعليمية و توفير خدمة تعليمية متميزة وتوفير كافة سبل الدعم للمدرسة.
 
من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح ما بين 15 و18 ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)، على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.
 
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أنه بالنسبة للمستوى الأول لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن 4سنوات وحتى 5 سنوات.

الوادي الجديد

المدرسة الدولية بالوادى الجديد

تعليم الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

وزارة التعليم: تسليم المعلمين الجدد وظيفة مدرس مساعد.. والتعاقد طبقا لقانون الكادر.. والعمل فى المدارس الرسمية وليست الخاصة.. وتؤكد: ممنوع النقل أو الندب قبل مرور 5 سنوات.. وتحرير العقود فى المديريات والإدارات

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:00 ص

"التعليم" تعلن مشاركة مدرسة رسمية بالمنيا فى منافسات أفضل مدرسة بالوطن العربى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:31 م

الإسكان: افتتاح أول مدرسة رسمية للغات بمدينة العلمين الجديدة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:56 ص

المديريات التعليمية تحدد ضوابط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة