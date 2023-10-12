لو بتعانى من النحافة.. نظام غذائي يزيد وزنك بشكل صحى

كتبت فاطمة ياسر

النحافة "هى أن يكون وزنك أقل من الطبيعي بشكل ملحوظ، وأصحاب هذه المشكلة يسعون بشتى الطرق للوصول لوزن مثالي، تجنبا لتعرضهم لأي مضاعفات صحية، وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، أن "النحافة" تتسبب في إصابة الشخص بضعف عام بالجسم، بسبب قلة وزن وكتلة الجسم عن الطبيعي، ويزيد فرص الإصابة بالأنيميا لهؤلاء الأشخاص، وهذا يعرضهم للإصابة بأمراض كثيرة.

وقدم استشاري السمنة والنحافة أبرز وأهم النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في زيادة وزنهم بشكل صحي، وهو:

-وجبة الإفطار:

رغيف من الخبز الأبيض أو "الفينو" + طبق بيض بالبسطرمة أو مربى بالقشطة أو طبق طعمية أو شرحتين من الجبن الرومي أو الشيدر +عصير برتقال المحلاة بالعسل.

-وجبة الغذاء:

وجبة الغداء يمكنك تناول أي من:

1- طبق شوربة عدس بالعيش المحمر بالسمن أو طبق كشرى كبير.

2- دجاج مقلي مع أرز أو مكرونة أو بطاطس مقلية.

3- لحمة مقلية أو برجر أو شاورما أو كباب حلة مع خبز أو أرز أو بطاطس محمر.

-وجبة العشاء:

خبز فينو أو شامى + بيض مقلى + جبنة رومى + بطاطس محمرة.

وأخيار نصح استشاري السمنة والنحافة، بإمكانية تناول كوب من الحلبة بالعسل قبل النوم، فهي فاتح للشهية طبيعي.