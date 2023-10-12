لجنة انتخابات الأطباء تؤكد منع الدعاية الانتخابية داخل لجان الاقتراع بالتجديد النصفى

كتبت آية دعبس

كد الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة للإِشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء ، منع أى نوع من أنواع الدعاية للمرشحين داخل اللجان، وذلك خلال إجراء التصويت على مستوى الجمهورية المقرر له الجمعة المقبل، 13 أكتوبر 2023، موضحا أنه فقط سيسمح للأعضاء الراغبين فى اصطحاب الأوراق الخاصة بأسماء مرشحيهم لاختيارهم باستمارات التصويت دون إجراء دعاية، لافتا إلى أن اللجنة اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تسهيل إدلاء الأعضاء بأصواتهم، حتى لا تتجاوز فترة وجود الناخب 10 دقائق منذ حضوره وحتى تصويته بالانتخابات.

وأوضح عشوب، أنه تم توفير حبر فسفورى فى كل اللجان على مستوى الجمهورية، لضمان عدم التصويت فى أكثر من لجنة، وحرصا على سرية وحرية التصويت فقد تم وضع ساتر فى كل لجنة لاختيار الطبيب المرشح الراغب فى انتخابه، كما تم التوجيه بضرورة وجود لجان كافية والمسئولين عن اجراءات التصويت كل فى مكانه لإتمام المهمة الموكلة له لتقليل وقت انتظار الناخب.

وتستعد اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، لعمليات التصويت على مستوى الجمهورية، يوم الجمعة المقبل، الموافق 13 أكتوبر الجارى، حيث تجرى عمليات التصويت على مقعد النقيب العام للأطباء، وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت من التاسعة وحتى الخامسة مساء.