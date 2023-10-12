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لبنان: سنقدم احتجاجا عاجلا ضد إسرائيل فى مجلس الأمن

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:00 م
لبنان: سنقدم احتجاجا عاجلا ضد إسرائيل فى مجلس الأمن نجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات اللبنانية، أنها ستتقدم باحتجاجا عاجلا ضد إسرائيل لمجلس الأمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

 

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

 

 

 

 

 







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