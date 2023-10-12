كلية الصيدلة بجامعة الفيوم تنظم حفلا لاستقبال الطلاب

الفيوم رباب الجالى

نظمت كلية الصيدلة ب جامعة الفيوم ، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى، بحضور الدكتور محمد عبد الله حمزاوي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عادل القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع، و الدكتور محمد أحمد السيد منسق برنامج الصيدلة الاكلينيكية، والدكتور أحمد إسماعيل صبرى منسق الأنشطة الطلابية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونة والإداريين والطلاب الجدد والقدامى.

وأوضح الدكتور محمد حمزاوي أن قيادة الجامعة والكلية لا تدخر جهدًا في توفير المناخ الدراسي الملائم للطلاب ليكونوا خريجين أكفاء في التخصص وفق متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن كلية الصيدلة تعمل على إعداد صيدلي متميز مؤهل لكافة مجالات سوق العمل المختلفة، كما حثَّ الطلاب على الاجتهاد والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والالتزام بالواجبات المحددة تجاه الكلية، وتابع حديثه عن أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسة.

ومن جانبه وجَّه الدكتور أحمد عادل الطلاب بالتميز والتدريب، وبذل المزيد من الجهد من أجل التفوق العلمي، فضلاً عن المشاركة في الأنشطة الطلابية، والحفاظ على القيم والتقاليد الجامعية.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الترفيهية، وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية خلال العام الماضى.