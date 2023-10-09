جامعة الفيوم تحتفل بخريجي دفعة 2022 بكلية طب الأسنان

الفيوم رباب الجالي

شهدت الدكتور لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، فعاليات حفل خريجي دفعة 2022 بكلية طب الأسنان، بحضور الدكتور علاء العشيري نقيب أطباء الأسنان بالفيوم، والدكتور نيروز عبد الفتاح القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وأولياء الأمور، وذلك اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم ، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشارت الدكتورة لمياء إبراهيم، إلى أن التخرج هو البداية الحقيقية لرحلة الكفاح لبناء أنفسهم ومستقبلهم، كما أكدت أن جهودنا المبذولة طوال السنوات السابقة ليست فقط من أجل التخرج ولكن تعد بداية للحياة العملية.

وأوصت الطلاب، أن يتذكروا دائمًا خلال خطوات رحلتهم أنهم مرآة لكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، كما عبرت عن فخرها بأبنائها الخريجين الذين حصدوا مراكز متقدمة في كافة المسابقات التي شاركوا فيها على مستوى الجامعات المصرية.

كما تقدم الدكتور وائل طوبار بتحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور على دعمهم الدائم والمستمر لأبنائهم طوال حياتهم وفترات دراستهم المختلفة، وأوضح أن تنظيم تلك الاحتفالية هو تكليل لتعبهم بالنجاح والفرح.

وخلال الحفل قام الدكتور علاء العشيري بإلقاء قسم أطباء الأسنان وقام الخريجون بترديده خلفه، كما أشاد بالجهود المبذولة التي تقدمها إدارة الكلية للطلاب، وأثنى على اقتناص الطلاب للمراكز الأولى في مختلف المسابقات التي أقيمت على مستوى كليات طب الأسنان بمصر.

وفي ختام الحفل تم تكريم وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام بالكلية، كما تم تكريم الخريجين الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات، بالإضافة إلى تكريم 41 من الخريجين وإهدائهم درع الكلية.