طوارئ فى سجن كولومبى بسبب انقطاع المياه 4 أيام وانتشار الفضلات بين السجناء

فاطمة شوقى

أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ في سجن بيكوتا الذى يقع فى العاصمة بوجوتا، بسبب انقطاع المياه عنه لمدة 4 أيام مما يؤدى إلى اضرار صحية خطيرة على أكثر من 3300 سجين، الذين اشتكوا من انتشار الفضلات في الزنازين، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق مكتب المدعى العام المنتدب لحقوق الإنسان بدأ تحقيقاته حول الوضع الخطير غير الصحى الناجم عن كسر أنبوب مياه رئيسى مما أدى الى حرمان 3300 سجين من حقوقهم ووفقًا للتحقيقات التي أجرتها الوزارة العامة، تم تنفيذ الإصلاحات الأولية من قبل الحراس وPPL، حيث لم تتدخل شركة قنوات بوجوتا ولا وحدة خدمات السجون الخاصة (USPEC) لحل حالة الطوارئ.

ولا يزال الوضع في سجن بيكوتا يشكل مدعاة للقلق، ومن المأمول أن تخفف هذه الإجراءات من الأزمة غير الصحية التي تؤثر على النزلاء في مجمع السجون هذا.

وتحاول إدارة السجن بحل حالة الطوارئ الصحية الخطيرة التي أثرت على السجناء ، حيث قامت الجهات المختصة بتركيب آلتين لتنظيف وشفط المواد الصلبة التي تؤثر على مجارى المياه.

ويعتبر سجن لا بيكوتا، أحد أكثر السجون فسادًا في البلاد، بسبب فضائح الهروب المتكررة (مثل فضائح تهريب المخدرات المعروف باسم "ماتامبا").