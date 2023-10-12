طقس بورسعيد.. شمس ساطعة والأنشطة البحرية تسير بشكل طبيعى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد ، طقسا معتدلا، اليوم الخميس، من سطوع للشمس وصفاء فى السماء، وذلك فى شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وتستمر الأنشطة البحرية بشكل طبيعى فى البحر الأبيض المتوسط، وقناة السويس، بحيرة المنزلة، وكذلك حركة الموانئ البحرية، وعبور السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24.