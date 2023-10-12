طائرات الهليكوبتر تحمل علمى مصر والقوات المسلحة فى حفل تخريج الكليات العسكرية.. صور

كتب أحمد عرفة

حملت طائرات الهليكوبتر علمى مصر والقوات المسلحة، خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس السيسى.

ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.



الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (2)



الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا



الرئيس السيسي يتابع العرض العسكري



الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية



الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية



الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية



الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية



الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية



تشكيل طائرات عسكرية خلال العرض الجوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية



رفع علم مصر



طائرة عسكرية تحمل علم مصر



طائرة عسكرية ترفع علم مصر



عرض جوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية