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طائرات الهليكوبتر تحمل علمى مصر والقوات المسلحة فى حفل تخريج الكليات العسكرية.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:39 م
طائرات الهليكوبتر تحمل علمى مصر والقوات المسلحة فى حفل تخريج الكليات العسكرية.. صور طائارت هليكوبتر
كتب أحمد عرفة

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حملت طائرات الهليكوبتر علمى مصر والقوات المسلحة، خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس السيسى.

ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (2)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (2)

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا

 

الرئيس السيسي يتابع العرض العسكري
الرئيس السيسي يتابع العرض العسكري
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (3)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية  

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (4)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (5)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية  
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (6)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية  

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (7)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية  

 

تشكيل طائرات عسكرية خلال العرض الجوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية
تشكيل طائرات عسكرية خلال العرض الجوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

 

رفع علم مصر
رفع علم مصر

 

طائرة عسكرية تحمل علم مصر
طائرة عسكرية تحمل علم مصر

 

طائرة عسكرية ترفع علم مصر
طائرة عسكرية ترفع علم مصر

 

عرض جوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية
عرض جوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

 

علم مصر يزين السماء
علم مصر يزين السماء

 

 


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