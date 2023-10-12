صادرات مصر لكوريا الجنوبية ترتفع إلى 2 مليار دولار عام 2022

كتب: مدحت عادل

حققت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت 2 مليار دولار خلال عام 2022، بينما كانت نحو 618.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 219.5%.

ولعب ارتفاع الصادرات المصرية دورا كبيرا في زيادة قيمة التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية، والذي سجل 3.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9 %.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2022 كما يلي:

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.8مليار دولار.

2. نفايات صناعة الأغذية بقيمة 46 مليون دولار.

3. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 23.8 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 1.7 مليون دولار.

5. أسمدة بقيمة 1.2مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات كوريا الجنوبية فى مصر 311.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 162.6 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 91.6%، وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021 / 2022 مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 951.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوب العاملين فى مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالى 2021 / 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8% .