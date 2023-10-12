زيلينسكى يخشى تأثير طوفان الأقصى على المساعدات العسكرية لأوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يخشى من أن عواقب الصراع في فلسطين والسياسة الأمريكية يمكن أن تهدد الدعم العسكري لبلاده، حيث قام بزيارة مفاجئة إلى بروكسل حيث يجتمع وزراء دفاع الناتو، وفقا لصحيفة الجارديان.

في أول زيارة له لمقر حلف شمال الأطلسي منذ بدء الحرب الروسية عام 2022، اعرب زيلينسكي عن مخاوفه قائلا: "أريد أن أكون صادقا معك، بالطبع الوضع خطير بالنسبة للناس في أوكرانيا"، موجها نداء شخصيا لمواصلة المساعدة في وقت تشهد فيه الاضطرابات في الكونجرس الأمريكي يهدد بوقف المساعدات عن كييف ويلفت انتباه العالم إلى الأزمة في فلسطين.

ودعا زيلينسكي إلى إرسال المزيد من الأسلحة والدفاعات الجوية لمساعدة بلاده خلال شتاء آخر من الهجمات الروسية التي من المرجح أن تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة.

ولكن عندما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن مساهمة عسكرية جديدة بقيمة 200 مليون دولار (162 مليون جنيه إسترليني) لأوكرانيا، أشار زيلينسكي إلى أن الأزمة في فلسطين في نهاية الأسبوع قد تكون من بين العوامل التي تشكل خطراً على دفاع بلاده ضد روسيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين في البرلمان البلجيكي: "إذا كانت هناك مآسي أخرى في العالم، فليس هناك سوى قدر معين من الدعم العسكري الذي يمكن مشاركته، وتأمل روسيا أن يتم تقسيم الدعم".

وأضاف: "ستكون هناك تحديات مع الانتخابات الأمريكية، وتحدثت مع شركائنا وقالوا إن الدعم سيبقى، لكن من يستطيع أن يقول أن الدعم سيبقى، لا أحد يعرف".

من جانبه قال وزير لدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه سيتم دعم كلا الحليفين. وقال في اجتماع حلف شمال الأطلسي: "يمكننا أن نفعل الأمرين معًا وسنقوم بالأمرين معًا". وأضاف أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر.

ويسلط وجود زيلينسكي الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن التصدعات في الدعم الدولي القوي لكييف في حربها ضد الغزو الروسي، والمخاوف من أن القوات الأوكرانية لم تحرز تقدماً ملموساً في الهجوم المضاد مع اقتراب فصل الشتاء.

وأجرى مقارنات واضحة بين فلاديمير بوتين وحركة حماس الفلسطينية، وقال إن المساعدات العسكرية الغربية ضرورية لوضع موسكو في موقف دفاعي في الحرب.

وتابع: "هل أنا خائف من انخفاض المساعدة؟ هناك مخاطر بسبب كل هذه الأسباب التي ذكرتها، لكن هذا لا يشكل خطرا على أوكرانيا فحسب إذا لم تساعد أوكرانيا، فإن روسيا سوف تكتسب القوة ولن تنتهي الحرب، وسوف تتقدم روسيا في دول الاتحاد الأوروبي. الخيار الأرخص للجميع هو وقف الحرب في بلادنا وإخراجهم من أراضينا”.

وتأكيدًا لتعهد الغرب بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، أعلن أوستن عن حزمة دفاعية جديدة بقيمة 200 مليون دولار، بما في ذلك ذخائر الدفاع الجوي والأسلحة لمواجهة الطائرات بدون طيار الروسية.