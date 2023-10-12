زراعة الشرقية: حصاد 13 ألف فدان من محصول القطن بنسبة تفتح 75%

الشرقية - فتحية الديب

بعودة زراعة القطن المصرى من جديد بمحافظة الشرقية، تحولت الحقول إلى لوحة جميلة بيضاء تتزين بمحصول الذهب الأبيض.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن موسم جنى القطن هذا العام مبشر بالخير لارتفاع سعر القنطار، مما يعود بالربح الوفير على أهالينا المزارعين، منوها أنه تم حصاد 13 ألف فدان من الجنية الأولى بنسبة تفتح 75% و350 فدان من الجنية الثانية.

وقال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية مدير عام الزراعة، إنه تمت زراعة 43 ألفا و500 فدان بمحصول القطن هذا العام، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة 94 الذي يتميز بالنمو الثمري عن الخضري وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض، بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة، موضحا أن هذا الصنف مطلوب في الأسواق العالمية، منوها إلى تجهيز 26 حلقة تسويقية لتجميع القطن من المزراعين.

وقال عدد من الفلاحين إن نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة، واهتمام القيادة السياسية بالمحالج وتطويرها ورفع كفاءتها، كان سبب فى عودة زراعة القطن من جديد، وذلك بعد قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بإعلان منظومة جديدة لتسويق القطن يتم خلالها بيع القطن بالمزاد العلني بين شركات الأقطان، والذي شهد تنافسا شرسا بين تلك الشركات، ومنذ تلك اللحظة أيقن مزارعو القطن أهميته ومدى الجدوى الاقتصادية والأرباح التي يحققها فازداد الإقبال على زراعته.