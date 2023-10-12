رحلات لطلاب المدارس لمتحف كفر الشيخ وورش رسم احتفالا بانتصارات أكتوبر.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد متحف كفر الشيخ زيارات متعدد من طلاب المدارس والجامعات، وخاصة جامعة كفر الشيخ، للتعرف على أهم القطع الأثرية التي يضمها المتحف، وعددها 750 قطعة أثرية، وأبدى الطلاب سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

فاستقبل متحف كفر الشيخ زيارة من مدرسة سيدي طلحة الابتدائية، ومدرسة نصرة للتعليم الأساسي، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف، كما تضمنت الزيارة ورشة فنية، للتعبير عن زيارتهم للمتحف برسومات متعددة، معبرة عن القطع الأثرية التي أعجبوا بها بالمتحف.

كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ زيارة للأطفال من ذوي الهمم، للتعرف على تاريخ مصر العظيم ثم تلاها محاضرة بعنوان "النصر" ألقتها مشيرة سلطان مسئول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتاحف الدلتا والقناة، وتم ختام اليوم بورشة فنية رسم وتلوين علم مصر، احتفالا بانتصارات أكتوبر، واستمتع الأطفال بقضاء اليوم المتحفي وحرصوا على التقاط.